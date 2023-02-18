شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام السفير المصرى فى موسكو لمجلس جوائز Golden Trezzini الدولية السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا الإتحادية لمجلس مسابقة جوائز Golden Trezzini الدولية السادسة، التي تقام برعاية متحف الـ Hermitage العريق بسان بطرسبرج.

أعرب السفير المصري - بحسب بيان للسفارة المصرية لدى موسكو - خلال الاجتماع الأول لمجلس الجائزة عن تقديره للانضمام إلى المجلس المتميز لهذه الجائزة والذي يترأسه فخرياً ميخائيل بيتروفسكي رئيس متحف Hermitage، وتطلعه للمساهمة في جهود أعضاء المجلس نحو تحقيق الهدف من تلك الجائزة المرموقة.

كما أشار السفير المصري لأن التصميمات المعمارية والهندسية المبتكرة والهادفة لإرتقاء المجتمعات هي جزء لا يتجزأ من التراث الحضاري لمصر، والتي لا تزال غايتها مصدراً لإلهام الأعمال المعمارية المعاصرة في جميع أنحاء العالم.