شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة غدا.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدا الأحد، 3 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتبدأ فعاليات الافتتاح بمعرض "أهلا رمضان" بحي جنوب الجيزة بشارع المدرسة بمنطقة المنيب، ثم يعقبها افتتاح معرض "أهلا رمضان" المقام بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، ثم معرض "أهلا رمضان" بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط.

وشهدت محافظة الجيزة خلال الفترة الماضية، افتتاح عدد كبير من منافذ ومعارض السلع؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وأهمها معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، والذي يضم 101 باكية بيعية على مساحة 2000م، ومعرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يعرض منتجاته بعدد كبير من الباكيات البيعية يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك على مساحة 1000 متر.

جدير بالذكر أن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة، أعلن أن تجارية الجيزة بدأت فى تجهيز خمس معارض للافتتاح فى الفترة القادمة فى مناطق إمبابة والوراق والمنيب والبدرشين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة معارض اهلا رمضان لتشمل المناطق الشعبية والريفيه

وأكد النائب عادل ناصر أن تلك المعارض ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنيين وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع مؤكدا أن انتشار المنافذ والمعارض الرمضانية بالمناطق الشعبية والريفية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للوصول للمواطن فى كافة المناطق.