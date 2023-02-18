الزراعة تتابع تدقيق مساحات القمح بالغربية وتوصي بالري في عدم وجود الرياح

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية المحاصيل الشتوية، وخاصة القمح، تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على ارض الواقع.

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحى مراكز المحافظة، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة .

وأكد "رئيس قطاع الخدمات "، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية مثل البصل، الكمون، الكتان، البنجر، البازلاء، ولقاء المزارعين للتعرف على أهم المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها.

وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميدانى والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم، وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التى ينبغى اللجوء إليها لحلها فيجب الحظر منها ومتابعة ظهور أى أعراض على النبات فى بدايتها.

وأوصى بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.