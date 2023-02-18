التحالف الوطني: توزيع لحوم وكشف طبى على الأسر الأولى بالرعاية مجانا بالوادي الجديد.. صور

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد الخربوطلى رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى إطلاق قافلة طبية بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم الكشف على 2970 مستفيدا من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم إجراء 56 عملية فى تخصصات مسالك بولية وأنف وأذن وعظام وجراحة عامة كذلك صرف أدوية 2412 مريض مجانا، كما تم تحويل 97 عملية لمستشفيات الجمعية بالقاهرة لإدراجهم ضمن حملة الحالات المجانية .

وأضاف الدكتور أحمد الخربوطلى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه تم توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمدينة باريس والخارجة على 395 أسرة بمعدل كل أسرة كيلو لحوم وتوزيع بطاطين، وأيضا ماكينات خياطة على الأرامل أيضا توزيع ثلاجات على العرائس الأيتام إضافة إلى توزيع ملابس بعدد 200 طقم على الطلاب من الأيتام بالمدارس .

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى الذى أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التى نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى فضلًا عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.