شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من أهالى الطور على قافلة الأزهر الطبية فى يومها الأول والان مع تفاصيل الخبر
وبمجرد وصول قافلة الأزهر الطبية، صباح اليوم إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور، حرص أعضاؤها من الإداريين والفنيين على تنظيم العمل، لاستيعاب أكبر قدر من الحالات المتوافدة على القافلة، من حيث تسكين الأطباء في العيادات المخصصة لكل قسم، والاطمئنان توافر كافة المستلزمات الطبية، وتعليق اللافتات الإرشادية، لتنظيم حركة الأهالي ومنع التزاحم، وتسهيل دخول الحالات المرضية للعيادات، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإجراء الفحوصات الخاصة بهم.
وكانت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء، قد وصلت مساء أمس الجمعة، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، وسط حفاوة كبيرة من الأهالي، الذين عبروا عن ترحيبهم وخالص تقديرهم للأزهر ولفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تسيير تلك القوافل للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.