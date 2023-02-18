شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الشباب على مهنة التفصيل فى البحيرة والمنيا ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة فى تقريره، أن الاختبار شمل شق نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد انتهاء التدريب يتم تأهيل المتدربات للحصول على فرص عمل او بدء مشروع خاص بهم، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.
وأضاف مدير المديرية أن بعد انتهاء التدريب يحصل الخريجين على شهادات إتمام التدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للإلتحاق بفرص عمل مناسبة فى سوق العمل.
وقال إنه يمكن التقدم للحصول على البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية من خلال التسجيل فى إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية أو بمراكز التدريب المهنى الموجودة بالمحافظة.
وأوضح محمد صلاح محمد مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره، أن الاختبار تضمن اختبار نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.