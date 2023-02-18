شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: حققنا معدل إنجاز كبير في الاستجابة وحل الشكاوى بنسبة 95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة التضامن الاجتماعى أعلى معدلات نسب إنجاز فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري، وذلك منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية وتنظيم مكاتب خدمة المواطنين .

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن فى تحقيق أعلى معدلات إنجاز فى التعامل مع الشكاوى الواردة على المنظومة خلال هذه الفترة بنسبة 95%، وهى أعلى نسبة وصلت لها الوزارة منذ صدور قرار إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تلقت 366051 بلاغًا، وقامت بالانتهاء من 346049 محققة نسبة إنجاز 95% منذ إنشاء المنظومة وحتى فبراير الجاري، أما على صعيد العام المنقضى 2022، فنجحت وزارة التضامن الاجتماعى فى تحقيق نسبة إنجاز 90%، حيث تلقت حتى 31 ديسمبر 2022 إجمالى 82973 شكوي، وقامت بالانتهاء من 74622 محققة نسبة إنجاز 90% خلال عام 2022.

وأبدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تطلعها لتحقيق المزيد من معدلات الإنجاز الأفضل خلال المرحلة المقبلة، موجهة كافة قطاعات الوزارة بسرعة التفاعل والتعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات الورادة إليها، وضرورة التحرك فور تلقى هذه الشكاوى والبلاغات لسرعة تقديم الخدمات للسادة المواطنين.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتنسيق الدائم والمستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الوزارات والجهات المعنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، مشددة على أن الوزارة تتلقى الشكاوى والبلاغات على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل الاجتماعى المتنوعة، موجهة فى الوقت ذاته الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى داخل الوزارة لسرعة تجاوبهم وتفاعلهم مع بلاغات السادة المواطنين.