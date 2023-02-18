شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "أهلا رمضان" فى البدرشين بالجيزة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح محافظة الجيزة، اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" في شارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويستقبل المعرض المواطنين يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق، بما يضمه من باكيات بيعية تحتوى على كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

وشهدت تجهيزات المعرض النهائية، وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنة بأسعار السوق المحلى، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالجيزة.

جدير بالذكر أن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة، أعلن أن تجارية الجيزة بدأت فى تجهيز خمس معارض للافتتاح فى الفترة القادمة فى مناطق إمبابة والوراق والمنيب والبدرشين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة معارض أهلا رمضان لتشمل المناطق الشعبية والريفية.

وأكد النائب عادل ناصر أن تلك المعارض ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنيين وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع، مؤكدا أن انتشار المنافذ والمعارض الرمضانية بالمناطق الشعبية والريفية، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للوصول للمواطن فى كافة المناطق.