شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الإدمان" يستعد لتنفيذ أكبر برنامج لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات... فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق - فيديو على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " حول الاستعداد لتنفيذ أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية بأضرار الإدمان وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي ذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، حيث أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة وينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من الأنشطة التوعوية لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة وإبراز أضرار تعاطى المواد المخدرة ، كما يقدم الخط الساخن للصندوق "16023" كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.