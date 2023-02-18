شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تشن حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة عروض الأوكازيون الشتوي 2023 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي .
وكان أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أشار إلى أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الشتوى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض، لافتا إلى أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.