شكرا لقرائتكم خبر عن 600 جنيه للمركز الأول.. جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية ومسابقات للطلاب والان مع تفاصيل الخبر
كما تعقد جامعة القاهرة، ندوة حول "تنمية مهارات الاتصال وفن التعامل"، يوم الإثنين 6 مارس 2023 بقاعة إعداد القادة بالمدينة الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة للشطرنج بمركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية خلال الفترة من 5-9 مارس 2023، وسيتم تخصيص جوائز للطلاب الخمس المتميزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول علي 600 جنيه، والثاني 550 جنيها، والثالث 500 جنيه، والرابع 450 جنيها، والخامس 400 جنيه، ويتم التقديم للمسابقة بإدارة النشاط الاجتماعي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.
وتهتم جامعة القاهرة بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.