شكرا لقرائتكم خبر عن مرافق الجيزة تزيل تعديات وإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت إدارة شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالمحافظة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات، الأمر الذى يسهم فى تحقيق السيولة المرورية.

استهدفت الحملة عدة مناطق وأسفرت عن تحرير وإزالة 97 مخالفة إشغال طريق، وإدارة محال عامة ومقاهي بدون ترخيص، وفض أختام، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير مخالفات تلوث بيئة، وغلق إداري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.