شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، واستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة، وفم ترعة الجيزة، وفم ترعة حسن واصف، ومازوره، وساقوله، ومنشأة الدهب .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأعمال التى تم تنفيذها فى المشروع:

1- المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .

2- يشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي "فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية" و مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه ل 45 موقع بنطاق المشروع .

3- تم تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت وجارى تركيب الشدادات المعدنية.

4- يجرى تنفيذ الخوازيق الخرسانية حيث تم الانتهاء من 23 خازوق من أصل 104 خازوق مستهدف بالموقع .

5- تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لزوم الأساسات والستائر القاطعة فى قنطرة الديروطية أسفل المنشأ في الأمام والخلف و يجرى تنفيذ أعمال الحدادة والنجارة لزوم الأساسات الخرسانية المسلحة .

6- يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه ل 4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، و 3 بوابات لقنطرة فم الديروطية ، و 2 بوابة لقنطرتى البدرمان والساحلية .

7- يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع .

8- يتم مراعاه تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .