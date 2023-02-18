شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأعمال التى تم تنفيذها فى المشروع:
1- المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .
2- يشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي "فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية" و مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه ل 45 موقع بنطاق المشروع .
3- تم تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت وجارى تركيب الشدادات المعدنية.
4- يجرى تنفيذ الخوازيق الخرسانية حيث تم الانتهاء من 23 خازوق من أصل 104 خازوق مستهدف بالموقع .
5- تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لزوم الأساسات والستائر القاطعة فى قنطرة الديروطية أسفل المنشأ في الأمام والخلف و يجرى تنفيذ أعمال الحدادة والنجارة لزوم الأساسات الخرسانية المسلحة .
6- يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه ل 4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، و 3 بوابات لقنطرة فم الديروطية ، و 2 بوابة لقنطرتى البدرمان والساحلية .
7- يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع .
8- يتم مراعاه تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .