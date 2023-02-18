شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص لتطوير وحدات الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص لتطوير وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لتطوير وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات. وأيد 89% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لتطوير وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات، بينما عارض 11% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لتطوير وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات.

نتيجة الاستطلاع