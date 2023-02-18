شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية للفئة من 15 لـ21 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة فى الوحدات الصحية للفئة من سن 15 إلى 21 عاما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات للفئة من سن 15 إلى 21 عاما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية تتضمن :-
1- مبادرة الشباب والمراهقين
2- التقييم والدعم النفسى والتغذوى
3- الفحص الطبى
4- التحاليل الدورية
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع إن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن وتابع : يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70 % من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية، كما أن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل .