شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا العاملين المصريين بالخارج بعد الخضوع لقانون التأمينات الموحد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وردت الهيئة بأن من ضمن المزايا ،تخفيض نسبة الاشتراك من 22.5% إلى 21% من قيمة فئة دخل الاشتراك و تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة إلى 120 شهراً بدلاً 180 شهراً حتى 31/12/2024 و تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل او الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك الي 120 شهراً بدلاً من 240 شهراً وجواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الإضافي .

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حرية خضوع المصريين العاملين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر لمنظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، وصورة شهادة الميلاد المميكنة و صورة بطاقة الرقم القومي و صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة كذلك تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.

كما يقدم الشخص الراغب في اشتراك التأمين الاجتماعي تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه. مع صورة موثقة من عقد العمل في الخارج و صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً وصورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية و يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله على قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة .

على جانب آخر نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في المادة 35 بأن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.