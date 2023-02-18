شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جامعة حلوان تنظم معرض الكتاب السنوي السابع لترسيخ فكرة القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم المكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، معرض الكتاب السنوى السابع، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، ويشارك فى المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثرى المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية، حيث يشارك فى المعرض حوالى 10 دور نشر .

هذا وتبدأ انطلاق فعاليات المعرض فى تمام الساعة العاشرة حتى الساعة الرابعة عصرا خلال الفترة من 19 فبراير إلى 2 مارس 2023 بالدور الارضى بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعى.

وعلى جانب آخر ، أعلن مركز اللغات بجامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة (اللغة الإنجليزية مستوى ثاني)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

من جانبه قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل .

فيما أوضحت مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتى إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

و أكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد، وتكون الدورة التدريبية بواقع 24 ساعة تدريبية.