شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريب مجانية لذوى الهمم على مهن يتطلبها سوق العمل.. اعرف التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة، عن بدء دورات تدريب مجانية بنظام الساعات المعتمدة لذوي الهمم على عدد من التخصصات، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير برامج تدريبية يتطلبها سوق العمل داخل مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة في المحافظات لتمكين الشباب.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية تفاصيل الدورات التدريبية الجديدة بالمحافظات وطرق التقديم عليها.

أولا: مركز التدريب المهني بمحافظة الإسكندرية

- ينظم المركز دورة تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهني محرم بك.

- الدورة لذوى الهمم والقدرات من خريجي الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

- يشترط التفرغ لعملية التدريب، للحاصلين على مؤهل وبدون مؤهل.

- تبدأ الدورات من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً عدا يومي الجمعة والسبت.

- يمكن للشباب الراغب في التدريب على تلك المهن التقدم إلى مركز التدريب المهني والتسجيل في تلك الدورات، أو من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة وتقديم الأوراق المطلوبة، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي إن وجد وعدد 2 صورة شخصية، كما يمكن التقديم للحصول على فرص التدريب من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfApK9udW90vNXvxVnOofdEF2zr_6BG3vDImejmbbG0dDbgsw/viewform

ثانيا: مركز التدريب المهني بمحافظة دمياط

- تنظيم دورة تدريبية لذوى الهمم والقدرات بمقر مركز التدريب الإداري التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط الجديدة.

- التدريب على مهن (التفصيل والخياطة والتبريد والتكييف وكهرباء الإلكترونيات).

- يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.

- يحصل الأوائل من كل ورشة تدريبية على جوائز عينية، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة في نهاية الدورة من المديرية تمكنه من العمل بها في هذه المجالات.

- على من يرغب في الحصول على البرامج التدريبية التقديم بمقر مركز التدريب بدمياط الجديدة وعنوانه المنطقة السناعية، أو الاتصال بالأرقام التالية 0102020527، و 010228386669، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية.