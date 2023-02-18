شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية: تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة بـ783 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال العام المالي الجاري نحو 10 مليارات جنيه للتخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعي، من أجل مضاعفة نسبة استثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي من الاستثمارات الحكومية الموجهة لبناء الإنسان من 10% إلى 20%، حسبمت تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وفى هذا الصدد نستعرض أهم المشروعات الجاري تنفيذها العام الجاري بالمجال الصحى:

1- الرعاية الصحية الأولية بقيمة 5.1 مليار جنيه.

2- تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة بقيمة 783 مليون جنيه.

3- إنشاء وتطوير 10 مستشفيات طب الأطفال.

يُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل "خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، ويعكس الدليل الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم، حيث يُعد الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطارًا متكاملا وقابلا للتطبيق يُسلِّم لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030، من خلال التحديد الدقيق لاحتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة ورصد فجوات التنمية بين هذه الفئات، وتوجيه الإنفاق العام لسد هذه الفجوات.

وتشير الخطة إلى أنه تم عمل مصفوفة متكاملة للتخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعي، تتضمن 140 تدخلا تنمويا و150 مؤشرًا لتقييم أداء هذه التدخلات في 11 قطاعا.