شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف آلية التطهير والتعقيم لمنع عدوى ماربورج القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية التطهير والتعقيم الخاصة بالوقاية من عدوى ماربورج، حيث أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم التطهير بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم اتباع اجراءات مكافحة العدوى ويتم التعامل مع المخالطين، حيث يتم مراقبتهم جيدا مدة لا تقل عن 3 أسابيع على الاقل، وفى حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 38.5 يتم عزل المريض تماما بالمستشفى وعلاجه مع القيام بكافة اجراءات مكافحة العدوى .

وبحسب الدليل الإرشادى للمرض، يبدأ المرض بشكل مفاجئ مع ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد وآلام في العضلات، ويمكن أن يبدأ بالإسهال المائى الحاد وآلام في البطن والتشنجات والغثيان والقىء فى اليوم الثالث، ويمكن أن يستمر الإسهال لمدة أسبوع، كما يظهر الطفح الجلدى ويظهر المرض أعراض نزفية شديدة على المصاب في الفترة من اليوم الخامس واليوم السابع مع استمرار الحمى.

وتعرف الحالة المشتبة بظهور مفاجئ للحرارة وعدم الاستجابة للعلاج مع إسهال دموى أو نزيف في العين أو اللثة أو البول، بينما الحالة المؤكدة فهى حالة تحمل نفس أعراض المشتبه فيها مع وجود تأكيد معملى بالإصابة الفعلية .

أما عن العلاج فيتم علاج الأعراض من خلال إعطاء المحاليل الوريدية أو السوائل الفموية ولا يوجد حتى الآن مضادات للفيروسات، ويتم علاج الأعراض بالادوية المعروفة مع احتمال بقاءة على قيد الحياة ويتم عزل المريض في غرفة منفردة وبعيدة عن التجمع، ومنع أى افراد من الزيارة ويمنع المريض من الممارسات الزوجية وتوضع الجثث بعد الوفاة فى أكياس غير قابلة للتسرب ولا يوجد حتى الآن لقاح ضد المرض.