شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية بعد غلق مطالع كوبرى فيصل لإنشاء محور الفريق عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرورغلقا كليا لمطالع كوبرى الملك فيصل فى الاتجاة القادم من ميدان الجيزة وشارع السودان لمدة ثلاثه أيام، لرفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمحور الفريق كمال عامر.

وقال مصدر أمنى إنه فى إطار استكمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان ووقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق، مضيفا أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كُلى لكوبرى الملك فيصل بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة (3 أيام) حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۲/١٩، على أن تكون فترة الغلق الكُلى والأعمال من الساعة الثانية صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط.

واستطرد المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولا: القادم من ميدان الجيزة:

حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير، ثم السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ثانيا: القادم من شارع السودان:

حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع برادة، وصولاً لشارع الأهرام، ثم السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير، ثم السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها، وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.