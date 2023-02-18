شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
السبت 18 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11.
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12.
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13.
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07.
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12.
الأحد 19 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12.
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13.
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14.
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.
جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 13.
الإثنين 20 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 11.
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12.
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14.
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09.
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12.
الثلاثاء 21 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11.
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12.
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14.
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08.
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11.
الأربعاء 22 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11.
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12.
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14.
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08.
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10.