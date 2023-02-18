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ننشر مواقيت الصلاة السبت 18/2/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:06  ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء  7:03

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:24

موعد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:02

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد  صلاة العصر 3:16 م 

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:59  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:53

وقت صلاة الظهر 11:57 

موعد صلاة  العصر 3:10 م

وقت صلاة المغرب 5:36 م

وقت صلاة العشاء 6:52 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:59  ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 6:59

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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