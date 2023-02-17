شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ أندريه زكى لإعادة انتخابه رئيسا للطائفة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جناب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وجناب الدكتور القس چورچ شاكر نائب رئيس الطائفة بتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما للاستمرار فترة جديدة خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم.

وذكر بيان الكنيسة " ونثمر ما قاما به من دور في تقوية علاقات المحبة بين الكنائس في مصر من خلال العمل المشترك على مختلف الأصعدة، ونصلي لأجل مزيد من العمل المثمر.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الطائفة الإنجلية إن انتخابات الطائفة تمت بنزاهة وشفافية وتم فتح باب الطعون حتى الوصول لعملية الانتخابات.

وحصل القس الدكتور أندريه زكى على رئاسة الطائفة بـ 14 صوتا من إجمالى 14 صوتا وحصل القس جورج شاكر على 14 صوتا أيضا كنائب لرئيس الطائفة.