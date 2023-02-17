شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ أندريه ذكى بمنصب رئاسة الطائفة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن تهانيه بفوز القس الدكتور أندرية ذكى بمنصب رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بمدة جديدة والدكتور القس جورج شاكر نائبًا لرئيس الطائفة.

وأكد رئيس الأساقفة على التعاون الوثيق بين الكنيسة الأسقفية والطائفة الإنجيلية بمصر فى كافة المجالات.

وتمنى رئيس الأساقفة: التوفيق للدكتور أندرية ذكى فى قيادته للطائفة الإنجيلية بما يتمتع به من وعى وثقافة ورؤية شاملة للعيش المشترك.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الطائفة الإنجلية إن انتخابات الطائفة تمت بنزاهة وشفافية وتم فتح باب الطعون حتى الوصول لعملية الانتخابات.

وحصل القس الدكتور أندريه زكى على رئاسة الطائفة بـ 14 صوتا من إجمالى 14 صوتا وحصل القس جورج شاكر على 14 صوتا أيضا كنائب لرئيس الطائفة.