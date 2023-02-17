‫وزير الرى يتوجه اليوم إلى الكونغو على رأس وفد رفيع المستوى

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الجمعة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والرى، فى زيارة تستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بإجراء العديد من المباحثات مع إيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين .