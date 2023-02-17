شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قضايا الدولة" يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج سائلين المولى عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالأمن والأمان والسعادة والاستقرار.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.