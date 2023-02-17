شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ٣ محاولات تهريب مستحضرات تجميل ومستلزمات طب الأسنان وتليفونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام ثلاث محاولات تهريب الأولي كانت لراكب مصري حاول تهريب كميه من مستحضرات التجميل والسيجار والسجائر الإلكترونية والثانية لراكب مصري أيضا حاول تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان، والثالثة لراكب حاول تهريب كمية من التليفونات المحمولة.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من مستحضرات التجميل والسيجار والسجائر الإلكترونية، قام مدير الحركة بتكليف لجنة مكونة من الدكتور مؤمن حسن و محمد نبيل ومحمد قنديل و هيثم رجب ومحمد فتح الله لعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغت 248 عبوة ووحدة مما سبق ذكره.

الحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف محمود فتحي مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من مستلزمات طب الأسنان بلغت مائة عبوة وقطعة و علبه بها 28 آلة جراحية خاصة بطب الأسنان.

والحالة الثالثة والاخيرة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أبوظبي حيث استوقف محمود فتحي احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه الا انه تلاحظ ل أحمد أبو بكر فؤاد مدير الجمرك محاولة الراكب التحايل للخروج من صالة التفتيش فطلب منه وضع حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ ل محمد سيد حسن مأمور الجمرك وجود ما يشتبه ان يكون تليفونات داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر بتكليف الدكتور مؤمن حسن بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ثمانية تليفونات ماركة iphone 14pro.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محاضر الضبط أرقام 34 و 35 و 36 لسنة 2023 ضد كل راكب علي الترتيب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.