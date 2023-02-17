شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يجتمع بشأن تهيئة بيئة عمل آمنة للسيدات بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر
وعرضت الدكتورة نجلاء العادلي أهداف المشروع والخطط المستقبلية الخاصة بالأنشطة المتضمنة داخله، فيما عرضت صفاء حبيب ما تم تنفيذه والاجراءات التي تم اتخاذها بناء على اللقاءات مع المنشآت السياحية والاحتياجات الفعلية للمستهدفات من المشروع والنتائج التي تم التوصل اليها حتى الان ، موضحة أنشطته والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية.
تضمن الاجتماع تقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز اهداف المشروع ، فيما يخص ورش العمل والتدريبات التي تستهدف العاملين والعاملات بالفنادق وتدريبات طلبة وطالبات كليات السياحة والفنادق في الجامعات والمعاهد المستهدفة .
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التسييرية للمشروع تضم في عضويتها الدكتور ماجد نجم – مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و الدكتورة نشوى طلعت – مستشارة وزير السياحة للسياحة المستدامة ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص، و الأستاذة شيرين علي – عضو وحدة تكافؤ الفرص ومسئولة ملف تمكين المرأة ، و الأستاذة فاتن شرف الدين – مديرة الدعاية بجمعية الفنادق المصرية ، وأحمد الناظر– أمين عام غرفة المنشآت والمطاعم السياحية