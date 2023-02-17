شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر
قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات بخط بنها / منوف والعكس إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 2 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع سياسة التطوير الحالية.
وقررت هيئة السكة الحديد تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05 وتعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10 وتعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.20 وتعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 12.05 بدلاً من الساعة 11.15 على أن يتم مسيرهم طبقاً للجداول المرفقة .