شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين ، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى ، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

واهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات بخط بنها / منوف والعكس إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 2 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع سياسة التطوير الحالية.

وقررت هيئة السكة الحديد تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05 وتعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10 وتعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.20 وتعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 12.05 بدلاً من الساعة 11.15 على أن يتم مسيرهم طبقاً للجداول المرفقة .