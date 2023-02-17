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مقتل عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى شبرا الخيمة

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متاجرى المواد المخدرة سبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات – سلاح") بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عن مصرعه ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" – بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) كما أسفر التعامل عن إصابة فرد شرطة وقد تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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