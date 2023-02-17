شكرا لقرائتكم خبر عن أوروجواى تعلن الطوارئ الصحية بعد الأرجنتين بسبب أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أوروجواى حالة الطوارئ الصحية بعد اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور "شديد الانتشار" في البجع الأسود الذي عثر عليه ميتًا، وفقًا لوزارة الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن هذه هي الحالات الأولى التي أثارت جدلا كبيرا وقلقا لدى السلطات الصحية في اوروجواى في منطقتي لاجونا جارزون ومقاطعة مالدونادو وروشا.

يقول الخبراء إن إنفلونزا الطيور لا تشكل تهديدًا مباشرًا بعد على البشر ، لكنهم يراقبون الفيروس عن كثب بعد ظهور حالات غريبة في البجع الأسود بشكل معين.

وكانت الحكومة الأرجنتينية أعلنت امس الطوارئ الصحية بسبب انتشار انفلونزا الطيور ، ومخاوف من أن ينتقل إلى البشر ، خاصة بعد تحديد حالات بعدد من المقاطعات في البلاد، وفقا لصحيفة "بيرفيل" الأرجنتينية.

وأشارت وزارة الزراعة في البلاد عن اكتشاف حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في مقاطعة خوجوي، بالإضافة إلى إصابة عدد من طيور الأوز في مقاطعة بوزويلوس، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وبهذه الطريقة ، تنضم الأرجنتين وأوروجواى إلى قائمة الدول الأمريكية التي تعانى من انتشار كبير في إصابات فيروس كورونا ، والتي تضم كندا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة وهندوراس والمكسيك وبنما وبيرو وفنزويلا.

وأوضحت الحكومة الأرجنتينية ، أن الفيروس لا ينتقل إلى البشر من خلال استهلاك لحوم الدواجن أو البيض ، ولكن لابد من توخى الحذر حال التعامل مع الطيور الحية خاصة المريضة حيث أنه من الممكن أيضا ان ينتقل الفيروس الى الانسان بطريقة استثنائية.

ووفقا للدراسات الأخيرة ، فإنه يمكن أن تتحول أنفلونزا الطيور وتقتل شخصًا من بين كل شخصين يصابون بها.