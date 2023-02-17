شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.

أسعار الذهب تواصل التراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1685 جنيها للجرام

تراجع سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر رواجًا في سوق الصاغة- 1685 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو أدنى سعر للذهب في 2023، في حين يسجل السعر العالمي للذهب انخفاضًا إلى مستويات 1824 دولار في التعاملات الفورية بتراجع بلغت نسبته 1%.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1444 جنيها.

عيار 21 سجل 1685 جنيها.

وعيار 24 سجل 1926 جنيها.

الجنيه الذهب 13380 جنيها.

وزارة الخارجية تتابع موقف المصريين المحتجزين في ليبيا

تتابع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا، والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وقد تواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به. ويُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

لبنان يسجل ارتفاعا جديدا فى أسعار البنزين

شهدت أسعار البنزين والمازوت فى لبنان، ارتفاعا جديدا، صباح اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتا 24 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 25 ألف ليرة والغاز 25 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 3 آلاف ليرة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأصبحت الأسعار، البنزين 95 أوكتان 1503000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1538000 ليرة، المازوت 1448000 ليرة، الغاز 982000 ليرة.

وكانت الليرة اللبنانية قد شهدت انهيارا كبيرا، منذ بداية فبراير الجارى، سواء على المنصة الرسمية أو في السوق غير الرسمية، وذلك بالتزامن مع أول أيام العمل بقرار تخفيض سعر الصرف الرسمى فى البنوك بقيمة تناهز الـ 90 % من السعر المعمول به على مدار 25 عاما، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة فى أسعار الوقود كافة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

الأرصاد: ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء، ليسود اليوم طقس معتدل علي القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.️

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل ما يلى :

القاهرة الكبرى والوجة البحرى 18 درجة مئوية السواحل الشمالية 18 درجة مئوية

شمال الصعيد 20 درجة مئوية

جنوب سيناء 22 درجة مئوية

جنوب الصعيد 24 درجة مئوية

«التضامن»: بطاقات الخدمات المتكاملة الملونة لذوى الهمم لا تلغى القديمة

قال خليل محمد خليل، مدير عام تسجيل وتوجيه الأشخاص بذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ بطاقات الخدمات المتكاملة عندما جرى إصدارها في عام 2019 كانت بطاقات بلون واحد وهي الأزرق، وكان مدونا فيها اسم الشخص المستفيد من ذوي الهمم والرقم القومي والرقم التسلسلي الخاص بالبطاقة.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: "بعد ذلك أدخلنا نوع الإعاقة في البيانات التي تتضمنها البطاقة، ثم أصبح لكل مستوى من مستويات الإعاقة لونا من الألوان، فالأزرق العادي للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واستحدثنا اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، ثم اللون الأرجواني للإعاقات البسيطة".