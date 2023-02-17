شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 43 ألف قتيل.. حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارىء التركية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد الأسبوع الماضى إلى 38 ألفا و44 شخصا.

وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت أيضا إلى 5814 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 43 ألفا و858 شخصا.



زلزال تركيا