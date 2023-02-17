شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل ارتفاعا جديدا فى أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البنزين والمازوت فى لبنان، ارتفاعا جديدا، صباح اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتا 24 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 25 ألف ليرة والغاز 25 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 3 آلاف ليرة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأصبحت الأسعار، البنزين 95 أوكتان 1503000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1538000 ليرة، المازوت 1448000 ليرة، الغاز 982000 ليرة.

وكانت الليرة اللبنانية قد شهدت انهيارا كبيرا، منذ بداية فبراير الجارى، سواء على المنصة الرسمية أو في السوق غير الرسمية، وذلك بالتزامن مع أول أيام العمل بقرار تخفيض سعر الصرف الرسمى فى البنوك بقيمة تناهز الـ 90 % من السعر المعمول به على مدار 25 عاما، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة فى أسعار الوقود كافة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.