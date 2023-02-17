شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم القارئ ماهر فرماوى لفوزه فى مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال احتفالية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، القارئ ماهر محمد عبد النبي فرماوي لحصوله على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم مع الصوت الحسن في مسابقة وزارة الأوقاف العالمية التاسعة والعشرين لحفظ القران الكريم وفهم مقاصده.

وعبر اللواء أحمد راشد، عن خالص سعادتة وامتنانة لفوز ابن من أبناء محافظة الجيزة في تلك المسابقة العالمية متمنيا دوام التوفيق والنجاح لأبناء المحافظة فى كافه المحافل الدولية.

وأعرب القارئ ماهر فرماوى، عن تقديره للمحافظ وحرصه على تهنئته وتكريمه بعد الفوز فى المسابقة، مشيرا أنه يشعر بفضل كبير من المولى عزوجل، موضحا أن الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هو توفيق الله ونعمته بأن يسر له حفظ القرآن الكريم.