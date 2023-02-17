شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نسعى لتقديم أفضل تعليم لأبنائنا أينما كانوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة للطلاب المصريين في أستراليا المتفوقين لعام 2022، والمشاركين فى الحفل السنوى الذى يقيمه مجلس المنتدى المصرى الأسترالى لتكريم الطلاب المتفوقين وعائلاتهم.

وفي كلمة مسجلة توجهت السفيرة سها جندي بالشكر للقنصل العام محمد خليل على الجهد الممتاز الذي يبذله لدعم الشباب المصري في أستراليا، كما توجهت بالشكر لأمير سالم، رئيس مجلس المنتدى المصري الأسترالي، على دعوتها للمشاركة في هذا الحفل السنوي و الاحتفاء بقصص نجاح هؤلاء الطلاب، مشيدة بدور المجلس في تعزيز قيمة التعليم لدى الشباب المصري في أستراليا.

وقالت السفيرة سها جندي: "نحن نسعى دائمًا لتقديم أفضل تعليم لأبنائنا أينما كانوا، وتظل هذه هي مهمتنا حتى يحققوا أحلامهم، ونطمح دائمًا إلى أن يصبحوا متفوقين ولهذا أنا فخورة حقًا برؤية شبابنا المصري بالخارج يحقق أفضل الإنجازات، وفي نفس الوقت أشجع وأناشد الآباء والأمهات أيضًا بالحفاظ على تقاليدهم وقيمهم الثقافية وغرسها في نفوس أبنائهم".

وتابعت: "في بعض الأحيان عندما نعيش في الخارج، يمكن أن نفقد لمسة من تقاليدنا أو قيمنا الثقافية، فمن خلال دوري السابق كسفيرة، سافرت كثيرًا وكان الشيء الوحيد الذي كنت ممتنة له حقًا في أي مكان ذهبت إليه هو الجالية المصرية. إننا يجب أن نتمسك دائمًا بتقاليدنا وأن نتذكر أن هذا هو ما يعزز من مكانتنا وهويتنا".

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة فخر الدولة واعتزازها بشبابها ونجاحهم، كما نقلت تهنئة الحكومة المصرية إلى هؤلاء المتفوقين من الطلاب المصريين المقيمين بأستراليا.