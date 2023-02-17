شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السادات يوجه برفع المخالفات على طريق المدخل الصناعي والان مع تفاصيل الخبر
كما تفقد "فتحي" الطرق الداخلية وأعمال طبقة الأسفلت بشارع مركز شرطة السادات، وأكد على الإدارات المعنية بعدم وضع طبقة الأسفلت إلا بعد رفع مخلفات الطرق وأعمال النظافة للجزيرة الوسطى، وعلى ضرورة وضع لافتات إرشادية على جانبي الطرق والتقاطعات الهامة.
وواصل المهندس أشرف فتحي محمود، جولته بتفقد محطة محولات الامتداد السكني بطاقة 525 م.ف.أ، والتى تخدم أحياء الروضة والريحان والنور والفردوس والزيتون وحى النرجس وحى الكوثر، واستمع إلى شرح تفصيلي من المسئولين عن المحطة، وكذا متابعة موقف المحطة والأعمال الموجودة بها ونسب الإنجاز.
واختتم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولته التفقدية، بمتابعة أعمال رفع كفاءة محطة التنقية التى تعمل بطاقة 103 آلاف م3/يوم، مشدداً على متابعة الشركة المنفذة لأعمال رفع الكفاءة التى تتم بالمحطة والالتزام بالجدول الزمنى.