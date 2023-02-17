شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السادات يوجه برفع المخالفات على طريق المدخل الصناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولة تفقدية موسعة بالمشروعات الجارية بالمدينة، عقب توليه رئاسة الجهاز، يرافقه مسئولو الجهاز والإدارات التنفيذية، تفقد المدخل الصناعي للمدينة، موجهاً برفع المخالفات الموجودة على جانبي الطريق، وكذا زراعة وتجميل ورفع كفاءة المثلث الفاصل بين اتجاهى الطريق.

كما تفقد "فتحي" الطرق الداخلية وأعمال طبقة الأسفلت بشارع مركز شرطة السادات، وأكد على الإدارات المعنية بعدم وضع طبقة الأسفلت إلا بعد رفع مخلفات الطرق وأعمال النظافة للجزيرة الوسطى، وعلى ضرورة وضع لافتات إرشادية على جانبي الطرق والتقاطعات الهامة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة السادات، سير العمل بتنفيذ الميدان الجديد الواقع بين المنطقة السكنية 23 والمنطقة السكنية 25 وجامعة مدينة السادات، والذى يجري به تنفيذ حدائق ومقاعد ليكون متنفسا لأهالي المنطقة، ومدخلا جديدًا لجامعة مدينة السادات ولمناطق الإسكان الاجتماعي.

وواصل المهندس أشرف فتحي محمود، جولته بتفقد محطة محولات الامتداد السكني بطاقة 525 م.ف.أ، والتى تخدم أحياء الروضة والريحان والنور والفردوس والزيتون وحى النرجس وحى الكوثر، واستمع إلى شرح تفصيلي من المسئولين عن المحطة، وكذا متابعة موقف المحطة والأعمال الموجودة بها ونسب الإنجاز.

واختتم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولته التفقدية، بمتابعة أعمال رفع كفاءة محطة التنقية التى تعمل بطاقة 103 آلاف م3/يوم، مشدداً على متابعة الشركة المنفذة لأعمال رفع الكفاءة التى تتم بالمحطة والالتزام بالجدول الزمنى.