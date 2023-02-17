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جامعة القاهرة تواصل تنظيم أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب

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القاهرة - سامية سيد - نظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعرض الخيري للملابس بمدينة الطالبات بالجيزة.

 

ويأتي المعرض في إطار سياسة جامعة القاهرة الداعمة للطلاب والتي تتضمن تنظيم سلسلة من المعارض طوال العام الدراسي لتوفير الملابس الجديدة للطلاب وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقًا.

 

وشهد المعرض إقبالا من الطالبات، حيث ضم المعرض أكثر من 4 آلاف قطعة ملابس جديدة مختلفة الأنواع وذات جودة عالية وبأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لهم.

القائمين على المعرض
القائمين على المعرض

 

جانب من معرض الملابس
جانب من معرض الملابس

 

معرض ملابس
معرض ملابس

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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