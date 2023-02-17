شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إلغاء امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



