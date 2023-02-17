شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره الجزائرى ضرورة تكثيف العمل الإفريقى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس الخميس، رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر الشقيقة، وذلك في أعقاب مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قبيل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي يومي 18-19 الجاري بأديس أبابا.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا مسار العلاقات الثنائية، وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الشقيقتين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن اللقاء ركز على تناول سبل تعزيز العمل الجماعي الإفريقي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، حيث أكد الوزير شكرى علي ضرورة تكثيف العمل الإفريقي المشترك بما يدفع جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة، لا سيّما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة.

هذا، وأشار المتحدث باسم الخارجية، بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك.