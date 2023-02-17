شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بالفشن الجديدة والساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازى تنمية (مدينة الفشن الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على إجمالي مساحات حوالي 27 فدانا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في إقامة أنشطة زراعية، وملحق بها استراحات عمال وبئر وخزان مياه وبناء من البلوك، بدون سند ودون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

قالت وكذا التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كائنة بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من ( أرضي + أول)، عبارة عن هيكل خرساني، وذلك بدون سند قانوني ودون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة بقرية واقعة بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من ( دور أرضي + دور أول )، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وطبقًا للقرارات يتولى جهازا تنمية ( مدينة الفشن الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي )، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالة.