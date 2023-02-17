شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: بطاقات الخدمات المتكاملة الملونة لذوى الهمم لا تلغى القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل محمد خليل، مدير عام تسجيل وتوجيه الأشخاص بذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ بطاقات الخدمات المتكاملة عندما جرى إصدارها في عام 2019 كانت بطاقات بلون واحد وهي الأزرق، وكان مدونا فيها اسم الشخص المستفيد من ذوي الهمم والرقم القومي والرقم التسلسلي الخاص بالبطاقة.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: "بعد ذلك أدخلنا نوع الإعاقة في البيانات التي تتضمنها البطاقة، ثم أصبح لكل مستوى من مستويات الإعاقة لونا من الألوان، فالأزرق العادي للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واستحدثنا اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، ثم اللون الأرجواني للإعاقات البسيطة".

وتابع مدير عام تسجيل وتوجيه الأشخاص بذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن البطاقات الجديدةُ لا تلغي نظيرتها القديمةَ، إذ أن البطاقة القديمة سارية، ولكن هناك إتاحة لذوي الهمم بتعديل وتغيير البطاقة من خلال إجراء بسيط وهو الاتصال بالخط الساخن 15044.

وأشار، إلى أنّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية قسمت الإعاقات وفقا للشدة إلى 3 مستويات، وهي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة حيث يكون فيها الشخص غير قادر على القيام بالأنشطة الحياتية، وهناك مستوى الإعاقة المتوسطة حيث يتم فيها توفير وسيلة مساعدة كي يؤدي الشخص الأنشطة والمهام الحياتية اليومية، والإعاقات البسيطة، هي أن يكون لدى الشخص قصور في أحد النواحي لكن يمكنه أداء الأنشطة الحياتية اليومية دون مساعدة.