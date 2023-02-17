شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تفتتح المرحلة الثالثة لمستشفى بدر الجامعى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، أنه تقرر افتتاح المرحلة الثالثة فى مستشفى بدر الجامعى غدا السبت، والتى تتضمن افتتاح عمليات النساء والتوليد وتشمل 3 غرف عمليات، وكذلك افتتاح وحدة مناظير، وتشمل مناظير الجهاز الهضمى العلوى ومنظار القولون ووحدة متخصصة فى مناظير الفراغ الثالث ومناظير القنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسى، ويتم أيضا افتتاح وحدة رعاية الأطفال حديثى الولادة بسعة 20 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلى بسعة حوالى 70 سريرا ليتم إضافتها لباقى أسرة المستشفى، بالإضافة إلى افتتاح المبنى الإدارى ويشمل مكاتب إدارة المستشفى والإدارات المالية والقانونية والإدارية والموارد البشرية ووحدات الجودة ومكافحة العدوي.

جدير بالذكر، أن جامعة حلوان كانت قررت تأجيل افتتاح مستشفى بدر الجامعى مرتين، حيث كان من المقرر أن يتم الافتتاح يوم الثلاثاء 7 فبراير .

وكان الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة حلوان، أكد أن المرحلة الثالثة ستشهد طفرة كبرى حيث إنه من المنتظر توريد عدد من الأجهزة الطبية الهامة منها جهاز رنين مغناطيسى وجهاز قسطرة للأشعة التداخلية، وجهاز الكشف المبكر على أورام الثدى وجهاز ليزر لاستئصال أورام المسالك وتفتيت الحصوات، وجهاز مناظير متقدم لجراحات الجهاز الهضمى وجهاز آخر متقدم لجراحات المخ بالمنظار.

وأوضح الدكتور وائل عمر، أن المرحلة الحالية والأخيرة تشهد المستشفى طفرة كبرى فى تطوير النظم الإدارية، سيتم تشغيل المستشفى بنظام المعلومات الصحية Health Information System وسيتم تطبيقه على جميع الأقسام الطبية والأشعة والعيادات والمعامل والصيدليات، ويقوم النظام بإنشاء ملف إلكترونى يشمل التفاصيل الطبية الخاصة بالمرضى والأشعة والتحاليل بدون أوامر كتابية أو ورقية ما يؤدى إلى تسهيل متابعة ورعاية المرضى بدقة ويقلل الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، من خلال خاصية الذكاء الاصطناعى، فعلى سبيل المثال يقوم HIS الإلكترونى بتنبيه الأطباء والتمريض فى حالة كتابة جرعة زائده من العلاج أو وجود تعارض بين انواع العلاج المختلفة وكذلك فى حالات وجود حساسية عند المريض لأى أدوية.

ويشمل النظام كذلك إدارة أصول المستشفى لتحديد ومتابعة صيانات الأجهزة وبلاغات الأعطال، وأوامر الشغل، نظام HR ونظام المخازن، كذلك يساعد النظام الأطباء على إجراء البحث العلمى من خلال توافر المعلومات الطبية الخاصة بالمستشفى.

جدير بالذكر، أن النظام المميكن الجديد يشبه أحدث الأنظمة فى الدول الأوروبية ويساعد على عمل استشارات طبية عن بعد ويجرى حاليا تدريب جميع فئات العاملين بالمستشفى عليه والأطباء والتمريض وسيتم تدريب الإداريين بالأقسام المختلفة.

وتستقبل العيادات الخارجية أكثر من 13 ألف مريض شهريًا و110 ألف مريض بالطوارئ سنويًا، وتجرى 250 عملية فى الشهر، وحوالى 80 عملية قسطرة وجميع العمليات المعقدة والقلب والأورام وتغيير المفاصل، حيث تم من قبل إجراء عدد من العمليات الكبرى والدقيقة منها استئصال أورام البنكرياس، الكبد والجهاز الهضمى والقولون بالمنظار، ويتم استخدام تقنية الفراغ الثالث لاستئصال أورام الجهاز الهضمي.