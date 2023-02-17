شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الملتقى العربى الأول للمياه ينطلق فى دبى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق النسخة الأولى من الملتقى العربي للمياه الذي ينظمه المجلس العربى للمياة برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات , وبدعم من جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والري فى مصر ، تحت عنوان: “الموارد المائية غير التقليدية .. فرص الاستثمار“، الاثنين المقبل وعلى مدار 3 أيام.

ويشهد الملتقى حضور كبار المسئولين من الحكومات وصناديق ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص من أكثرمن 20 دولة عربية، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية أبرزها ضخ استثمارات في التكنولوجيات المبتكرة لتعزيز الإنتاجية واستغلال الموارد المائية غير التقليدية وإعادة تدوير مياه الصرف، وشحن الخزانات الجوفية والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر ,والإستغلال الأمثل لمياه الأمطار.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الآراء حول كيفية توسيع فرص الاستثمار فى مجالات الموارد المائية غير التقليدية ,والتعامل مع تحديات ندرة المياه من خلال الاعتماد على أحدث الطرق المتقدمة في إدارة المياه لتحقيق الأمن المائى والغذائي , وإنتاج الطاقة المتجددة ,واعتماد طرق الاستثمار الأمثل للمياه السطحية و الجوفية والمعالجة.

وتشير التقديرات إلى أن 3 فرص عمل من أصل أربع في العالم تعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر على موارد المياه, وهو ما يتطلب ضرورة مناقشة الخيارات المختلفة لجذب التمويل في مجال مواجهة الشح المائى ,ومعالجة حالة الطوارئ المناخية لضمان تحقيق الأمن المائي في المنطقة .

ويناقش الملتقى أيضا المشروعات القابلة للتمويل والمبادرات الإقلیمية التى يمكن أن تتیح فرصا استثمارية للقطاع الخاص والتمویل المختلط والدعم الثنائي فى مجالات التكيف المناخى ,منوها إلى ضرورة التوسع فى تنفيذ مشروعات للمياه غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة, ودعم