شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
الجمعة 17 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10.
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11.
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13.
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07.
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11.
السبت 18 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10.
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11.
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 12.
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07.
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10.
الأحد 19 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10.
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12.
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 12.
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07.
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10.
الإثنين 20 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10.
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12.
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 12.
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 07.
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 10.