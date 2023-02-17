شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين الشباب.. 33 مليون جنيه لإنشاء مراكز تعليم مدنى تعزيزا للوعى السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، وفى القلب منها يتعلق بحقوق الشباب وتمكينهم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.

وفى هذا الصدد، تعمل الحكومة على تنفيذ هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة"، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 33 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 4 مراكز تعليم مدنى فى محافظات مطروح، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الأمر الذى يسهم فى تعزيز قيم المواطنة والمسئولية وتنمية الوعى السياسى للشباب والنشء.

يُشار إلى أن الحكومة وجهت استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.

ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها خطة عام 2022/23، زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب فى المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية.