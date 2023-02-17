شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني لـ«القاهرة الإخبارية»: لبنان لم يفلس ولكن أدير خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إنه لديه ثقة وتفاؤل كبيرين من أنه إذا كان هناك سياسيين وقيادات للمرحلة المقبلة فسيكون لديهم النية لإرجاع أموال الناس.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لبنان لم يفلس، ولكن أدير بطريقة خطأ، واستشرى بها الفساد، وأموال الناس كانت الضحية».

وتابع: «اليوم عندما يقول لنا صندوق النقد إنه سيضع لنا إطار عمل وسيراقب هذا ويضع الشروط لتستطيع الدولة اللبنانية الخروج مما هي فيه، ونقاشنا بالفعل مع صندوق النقد إمكانية عودة أموال الناس لهم، وتمت مناقشة عدة سيناريوهات تم طرحها، ولم يكن بينهم سيناريو واحد سهل، فمع كل واحد هناك ضحايا أو تضحية بأماكن معينة في مقابل أمور أخرى، وبالتالي تم صدور بعض الاقتراحات بأنه من الممكن إعادة 100 ألف دولار للموديعين، وهذا هو أفضل سيناريو».

واستطرد: «ورغم أنه أفضل سيناريو ولكن لم يحسم حتى اليوم، إن كان كل مودع سيسترد 100 ألف دولار، وكل مودع فوق الـ100 ألف دولار سنذهب إلى ما يسمى بصندوق استعادة الأموال، والذي سيغذى من عدة أماكن في الدولة على مراحل تصل إلى 15 سنة كنوع من التقسيط للمبالغ التي تزيد عن 100 ألف دولار، ولكننا حتى اليوم لم نصل إلى نتيجة حاسمة بشأن هذا الموضوع».