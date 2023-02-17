شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التجارى في طوكيو: مشاركة 110 شركة وجهة يابانية في ترويج لاقتصادية قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة للعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة 13-17 فبراير الجاري وذلك في اطار الحملة الترويجية التي تقوم بها الهيئة للترويج للمشروعات المتاحة في المنطقة واهتمامها بجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية، وقد قام المكتب التجاري في طوكيو بالتنسيق المسبق مع الهيئة حيث قام بإعداد برنامج للزيارة بناء على القطاعات المستهدفة لجذب استثمارات للمنطقة بالتنسيق مع السفارة المصرية في طوكيو، بحسب التمثيل التجاري.

تضمن برنامج الزيارة عدد من المقابلات مع الشركات اليابانية التي تعمل في كل من الطاقة المتجددة وسلاسل إمداد الهيدروجين وإنتاج الامونيا، الإلكترونيات، السيارات ومكوناتها، الأجهزة الطبية، الآلات والمعدات، الصناعات الثقيلة، التشييد والبناء، مشروعات تحلية المياه، تطوير الموانئ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللوجستيات، الخدمات المالية.

كما تم ترتيب ندوة موسعة تحت عنوان Egypt Suez Canal Economic Zone Investment Opportunities Seminar، شارك فيها كمتحدث رئيسي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد السفير المصري بطوكيو والسيد رئيس جمعية الأعمال اليابانية بالقاهرة وبعض الشركات اليابانية المستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمتحدثين عن تجربتهم في الاستثمار في المنطقة وذلك بهدف الترويج للمنطقة الاقتصادية ، فضلاً عن مشاركة110 شركة وجهة يابانية ، تم الترويج خلال الندوة للمنطقة وخاصة لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة وخاصة سلاسل إمداد الهيدروجين وإنتاج الامونيا مع الإشارة إلى قيام الهيئة بتوقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية للتعاون في هذا المجال وتم توقيع 9 اتفاقات إطارية Framework Agreements مع شركات عالمية وذلك تماشياً مع خطة الحكومة المصرية لتكون مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين والامونيا لإستخدامهما كمصدر طاقة محلياً أو إعادة التصدير للدول الاوروبية ، كما تم خلال الندوة استعراض مميزات الاستثمار هناك على رأسها تيسير إجراءات إنشاء الشركات والحصول على الاراضي والتراخيص اللازمة ، الإعفاءات الجمركية في حال استيراد الماكينات أو مدخلات الإنتاج من الخارج والإعفاءات الضريبية، وغيرها.

تضمنت فعاليات الزيارة إعداد اجتماع مائدة مستديرة برئاسة السيد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للشركات اليابانية العاملة في مجال تطوير البنية التحتية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاراضي والبنية التحتية والسياحة اليابانية وكذا مؤسسة JAIDA، شارك بالاجتماع ممثلي عن كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال البنية التحتية (المقاولات/مشروعات الطاقة المتجددة/التنمية العمرانية/المعدات الثقيلة /الانظمة الالكترونية) منها Toyota Tsusho Corporation, Taisei Corporation, Hitachi, Fujita Corporation, Shimizu Corporation, Mitsubishi Electric Corporation ، وكذا بنك MUFG أحد كبرى مؤسسات التمويل اليابانية، فضلاً عن مشاركة ممثلي وزارة الاراضي والبنية التحتية والسياحة اليابانية.

كما قام المكتب التجاري في طوكيو بتنسيق زيارة رئيس الهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له إلى المركز اللوجيستي التابع لشركة Mitsubishi Logistics Corporation اليابانية بمدينة يوكوهاما حيث قامت الشركة اليابانية بتقديم عرض عن أنشطتها في مجال الشحن البري والبحري ومختلف الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عرض خصائص المركز اللوجيستي الذي يستخدم في تخزين وتوزيع المنتجات الغذائية ويستوعب بحد اقصى 30 حاوية يومياً ويتم توليد الكهرباء للمركز من خلال الطاقة الشمسية.