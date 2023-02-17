شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهم التفاصيل حول مشروع تبطين الترع؟ تعرف عليها. والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع
1- ساهم تأهيل الترع في الفترات السابقة في استعاده الترع للكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات.
2- يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الارنكة “تشكيل الجسور ودمكها” او من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.
3- أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، حيث سيمكن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل.
4- تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل .
5- تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة .